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Британский World Soccer не удалил статью про офшоры «Динамо»

Хотя Игорь Суркис вчера заявил, что World Soccer удалил свой материал про офшоры, он по-прежнему остается доступен на сайте издания

сегодня, 18:20
Автор:

Станислав Молчанов
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Британское футбольные издание World Soccer в своём ноябрьском номере опубликовало статью про офшорные схемы ФК "Динамо". В столичном клубе отреагировали просьбой удалить материал. Но после проведения внутреннего расследования, редакция  World Soccer оставила статью в номере, и она по-прежнему доступна по предоплате на официальной странице издания. 

Британский World Soccer не удалил статью про офшоры «Динамо»

"Динамо". Фото из открытых источников

Британский World Soccer не удалил статью про офшоры «Динамо» - фото 2

Материал World Soccer под заголовком "Club’s offshore accounting places a spotlight on their finances" рассказывает о том, что собственники "Динамо", братья Суркисы якобы занимаются офшорными махинациями при выплате зарплат своим футболистам. 

Артем Беседин, например, получает официальную зарплату в размере €290 в месяц, хотя реально клуб платит ему €45 тысяч через свой офшор.

Всё выяснилось, по данным  World Soccer, после того, как у "Динамо" возникло право на получение компенсации от ФИФА за травму, полученную Бесединым в составе сборной Украины на Евро-2020. За пять месяцев киевский клуб мог рассчитывать на €1485, однако президент "Динамо" Игорь Суркис отказался от компенсации, которая начисляется по официальной зарплате игрока.

Издание констатировало, что зарплату Беседину и другим игрокам "Динамо" платит офшорная компания Dynamo Kiev (Cyprus) Ltd, которая также получает все призовые клуба от УЕФА и заключает имиджевые контракты с футболистами. В публикации отмечается и то, что таким образом Суркис уклоняется от налогов в Украине. Отказ же от компенсации объясняется нежеланием "Динамо" привлекать внимание ФИФА и УЕФА к такой схеме работы клуба.

"Динамо", после публикации этого расследования, обратилось к World Soccer со своим опровержением и документами. А британские журналисты пообещали провести внутренние расследование с целью ещё раз перепроверить информацию.
Британский World Soccer не удалил статью про офшоры «Динамо» - фото 3
Не дожидаясь итогов, Игорь Суркис уже вчера заявил, что World Soccer якобы удалил свой материал про офшоры столичного клуба. Но сегодня, статья о "Динамо" Киев как и раньше доступна на сайте британского издания. Прочесть ее можно по предоплате в размере 3,99 фунтов. Также можно купить и печатную версию номера за 5,99 фунтов, где статья про махинации с зарплатами в  "Динамо" напечатана на 29 странице. 
Британский World Soccer не удалил статью про офшоры «Динамо» - фото 4

Напомним, что ранее про офшорные схемы Суркисов в "Динамо" подробно написал германский KICKER.
Британский World Soccer не удалил статью про офшоры «Динамо» - фото 5


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