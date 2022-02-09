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Американка Линдси Джакобеллис повторила уникальный Олимпийский рекорд: подробности

Американская спортсменка Линдси Джакобеллис повторила уникальный олимпийский рекорд

сегодня, 15:44
Автор:

Мирослав Гладков
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Чемпионка Зимних Олимпийских игр-2022 в бордкроссе представительница США Линдси Джакобеллис повторила рекорд Белых Олимпиад. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийских игор. 

Американка Линдси Джакобеллис повторила уникальный Олимпийский рекорд: подробности

Линдси Джакобеллис, Фото: из открытых источников

Золото в Пекине спортсменка завоевала через 16 лет после своего первого успеха на зимних Олимпиадах. В 2006 году она взяла "серебро" в этой же дисциплине. 

Уточняется, что такой продолжительный период между попаданием на пьедестал имели только шесть спортсменок. Помимо этого, Джакобеллис стала самой возрастной призершей Олимпиад среди сноубордисток, на момент нынешнего триумфа ей — 36 лет и 174 дня. 

Прошлое идентичное достижение, которая установила бронзовая медалистка в слоупстайле британка Дженни Джонс в 2014 году, Линдси превзошла аж на 2 года и 318 дней.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что Украинка Юлия Джима вошла в десятку сильнейших биатлонисток мира. Такой хороший результат спортсменка показала на зимней Олимпиаде в Пекине во время гонки в понедельник, 7 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.

Также портал "Комментарии" напоминает, что во время выхода украинской сборной на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине комментатор на канале Eurosport сказал, что украинским спортсменам запретили давать интервью на русском языке и стоять возле российских спортсменов. Министерство спорта Украины действительно рекомендовало украинским спортсменам не фотографироваться со спортсменами из России, более того — находиться возле государственной символики Российской Федерации.



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Источник: https://olympics.com/ru/
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