Жуткое ДТП с участием футбольного функционера и нардепа: новые подробности

В УАФ сообщили о новых подробностях ДТП с участием председателя судейского комитета Лучано Лучи. Соответствующая информация появилась на сайте УАФ.

В УАФ сообщили, что Луче находился в автомобиле Ford (Скрин из видео)

В сообщении говорится, что в машине, кроме футбольного чиновника, был его помощник Роман Лышень и водитель.

Ранее стало известно, что за рулем машины был народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин.

По информации ассоциации, машина их коллег стояла на перекрестке, остановившись на красный свет светофора по правилам ПДД. Но в них неожиданно врезалось другое авто.

От удара Лучи и Лышень получили травмы различной степени.

"Лучано Лучи и Роман Лышень находятся в одной из киевских больниц. В результате ДТП они на время потеряли сознание. После госпитализации им обоим сделали операции, но сегодня нет никакой угрозы их жизни", — рассказал официальному сайту УАФ председатель Спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов.

Он также отметил, что за состоянием их здоровья внимательно следят медики. Об участии и состоянии здоровья нардепа Попов ничего не сказал.

Известно, что авария произошла 23 августа в полдень в Дарницком районе города Киева. Сначала появилась информация, что шесть человек были травмированы, в том числе Лучи и двое детей. Пока нет информации о состоянии других участников ДТП.

Напомним, издание "Комментарии" информировало о том, что пострадавший водитель рассказал об аварии с нардепом Юрченко. Скандальный нардеп Александр Юрченко, которого недавно исключили из рядов из-за коррупции из партии "Слуга народа", снова попал в скандал. На этот раз нардеп, находясь под действием наркотических веществ, устроил аварию. ДТП произошло во Львове на площади Мицкевича.





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