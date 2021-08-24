Жуткое ДТП с участием футбольного функционера и нардепа: новые подробности

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Лиля Воробьева
В УАФ сообщили о новых подробностях ДТП с участием председателя судейского комитета Лучано Лучи. Соответствующая информация появилась на сайте УАФ.
В УАФ сообщили, что Луче находился в автомобиле Ford (Скрин из видео)
В сообщении говорится, что в машине, кроме футбольного чиновника, был его помощник Роман Лышень и водитель.
Ранее стало известно, что за рулем машины был народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин.
По информации ассоциации, машина их коллег стояла на перекрестке, остановившись на красный свет светофора по правилам ПДД. Но в них неожиданно врезалось другое авто.
От удара Лучи и Лышень получили травмы различной степени.
Он также отметил, что за состоянием их здоровья внимательно следят медики. Об участии и состоянии здоровья нардепа Попов ничего не сказал.
Известно, что авария произошла 23 августа в полдень в Дарницком районе города Киева. Сначала появилась информация, что шесть человек были травмированы, в том числе Лучи и двое детей. Пока нет информации о состоянии других участников ДТП.
Напомним, издание "Комментарии" информировало о том, что пострадавший водитель рассказал об аварии с нардепом Юрченко. Скандальный нардеп Александр Юрченко, которого недавно исключили из рядов из-за коррупции из партии "Слуга народа", снова попал в скандал. На этот раз нардеп, находясь под действием наркотических веществ, устроил аварию. ДТП произошло во Львове на площади Мицкевича.
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