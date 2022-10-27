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Заседание «штаба футбольной революции»: Козловского поймали за переговорами с Суркисами (ФОТО)

Суркисы и Козловский провели переговоры за кофе

сегодня, 20:14
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Автор:

Станислав Молчанов
Братьев Игоря и Григория Суркисов засекли во львовском СПА-комплексе "Эмили Ризорт", принадлежащем экс-президенту ФК "Рух" Григорию Козловскому, и где в последний день призывал к "футбольному перевороту" в стране, пишет "Телеграф".
Заседание «штаба футбольной революции»: Козловского поймали за переговорами с Суркисами (ФОТО) - фото 2

Как следует из фото, Суркисы и Козловский ведут переговоры за кофе.
Эти их встреча совпала со скандальной пресс-конференции Григория Козловского, во время которой он обещал стать "кошмаром футбольной ассоциации" и призвал футбольные клубы к организации переворота.
Присутствовавшие на пресс-конференции журналисты подозревали, что за громкими революционными заявлениями Козловского могут стоять братья Суркисы, ведь последние уже много лет пытаются сменить действующее руководство УАФ. На прямые вопросы на этот счет Козловский уверял, что действует самостоятельно.
Вместе с тем слитое в сеть фото, его слова опровергает.
Напомним, что президент "Ингульца" Александр Поворознюк, комментируя намерения Козловского совершать переворот в украинском футболе, назвал его "шавкой в чужих руках".
Также заметим, что на революцию, объявленную Козловским, до сих пор никто из отечественных ФК и не согласился.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что футбольная ВСК Суркиса против УАФ провалилась. 15 ноября скандальная футбольная ВСК, появление которой в парламенте связывали с желанием Григория Суркиса оказывать давление на УАФ, окончательно прекратила свое существование. Продлить ее полномочия Рада так и не смогла. Так, 15 ноября истек срок, предусмотренный законом, отведенный на то, чтобы проголосовать за продление полномочий так называемой "футбольной ВСК". Она была создана еще в ноябре прошлого года и должна расследовать строительство футбольных мини-полов в Киеве с 2017 по 2018 годы.

 

Заседание «штаба футбольной революции»: Козловского поймали за переговорами с Суркисами (ФОТО)

Братья Суркисы и Козловский провели переговоры (фото из открытых источников)



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Источник: https://telegraf.com.ua/ukr/obshhestvo/2022-10-27/5720918-surkisiv-zasikli-u-kompanii-kozlovskogo-yakiy-dnyami-ogoloshuvav-futbolniy-perevorot-foto
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