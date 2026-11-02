Ярмоленко переписал историю украинского футбола: чей рекорд он оставил позади

Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром за всю историю чемпионата Украины. Историческое достижение футболист оформил 2 ноября в матче 11-го тура УПЛ сезона-2026/27 против "Кривбасса".

Андрей Ярмоленко. Фото: из открытых источников

На 43-й минуте встречи вингер "Динамо" реализовал пенальти и довел количество своих голов в украинском первенстве до 125. Таким образом, он превзошел результат Максима Шацких, на счету которого было 124 мяча. Его рекорд удерживался более десяти лет.

Теперь тройка самых результативных игроков в истории чемпионата выглядит следующим образом: Ярмоленко – 125 голов, Шацких – 124, Сергей Ребров – 123. Далее идут Евгений Селезнев (117), Андрей Воробей (105) и Жуниор Мораес (103).

Первый гол в УПЛ Ярмоленко забил еще 11 мая 2008 года. В матче против полтавской "Ворсклы" он появился на поле на 83-й минуте и принес киевлянам победу со счетом 2:1. Эта игра стала его дебютом за основную команду "Динамо", которую тогда тренировал Юрий Семин.

В клуб футболист перешел из черниговской "Десны" в январе 2007 года. За это время он провел за бело-синих 436 матчей во всех турнирах, забил 170 голов и отдал 97 результативных передач.

Вместе с киевлянами Ярмоленко четыре раза становился чемпионом Украины, а также трижды выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В клубном списке лучших бомбардиров он занимает второе место: впереди остается только Олег Блохин с 266 голами.

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