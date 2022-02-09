Сотни миллионов долларов за три года: «Барселона» заключает спонсорский контракт со Spotify

Испанский футбольный гранд "Барселона" договорился о сотрудничестве с шведским стриминговым сервисом Spotify. Об этом сообщает футбольный журналист Альберт Роже.

Камп Ноу, Фото: из открытых источников

Каталонский клуб получит фантастические 280 млн евро за три года, но при этом стадион команды переименуется и будет называться Spotify Камп Ноу. Также данная сделка включает в себя рекламу на футболках мужской и женской команд и на задней части тренировочных маек. Название Spotify будет размещено по центру футболок, как надпись генерального спонсора.

Уточним, что Spotify — это специальная платформа потоковой передачи музыки, которой пользуются больше 381 миллиона человек.

Такое весьма прибыльное соглашение должно помочь "сине-гранатовым" улучшить свое финансовое положение. Долги команды из-за непрофессионального руководства экс-президента клуба Жозепа Бартомеу перевалили за 1 млрд евро. Именно нехватка финансовых ресурсов стала причиной ухода лучшего футболиста планеты – Лионеля Месси. Аргентинца не смогли зарегистрировать в Ла Лиге из-за потолка зарплат.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду автомобиль в честь его дня рождения. В субботу, 5 февраля, футболисту исполнилось 37 лет, и его жена вручила ему ключи от нового Cadillac Escalad, стоимость которого начинается от 200 тысяч долларов.

Оценить подарок вышли всей семьей: Криштиану осмотрел машину и сел за руль, а дети разместились на задних сиденьях. Сама Джорджина появилась на видео в белой футболке и розовых спортивных брюках, которые не скрывают подросший живот. Роналду в честь дня рождения опубликовал в инстаграме совместную фотографию с любимой





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