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Главная Новости Спорт футбол "Шева снова в деле": легенда украинского футбола продлил контракт с нашей сборной
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"Шева снова в деле": легенда украинского футбола продлил контракт с нашей сборной

Тренерский контракт с Андреем Шевченко продлен на 2,5 года и закончится 31 декабря 2022

сегодня, 21:21
Автор:

Екатерина Белоброва
"Шева снова в деле": легенда украинского футбола продлил контракт с нашей сборной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продлил контракт с национальной командой. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола, передает издание "Украинская правда".

Отмечается, что контракт  продлен на 2,5 года и он будет действовать до 31 декабря.

Напомним, что предыдущий контракт Шевченко заканчивался в конце июня 2020 года.

"Могу заверить, что остаюсь в сборной. У меня с командой осталось незавершенное дело - Евро-2021", - обозначил знаменитый тренер, поясняя причины для своего решения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минздрав принял решение о возобновлении футбольных матчей, которые были прекращены из-за пандемии коронавируса.

До перерыва футбольного сезона в Украине из-за общенационального карантина в связи с распространением пандемии коронавируса Covid-19 было сыграно 23 тура из 32 всего в сезоне. На первом месте турнирной таблицы расположился донецкий Шахтер, на втором месте — киевское Динамо, а на третьем месте — луганская Заря. Классическое украинские дерби между Шахтером и Динамо пройдет уже в первом матче после карантина.


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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/7/7254830/
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