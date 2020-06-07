"Шева снова в деле": легенда украинского футбола продлил контракт с нашей сборной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продлил контракт с национальной командой. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола, передает издание "Украинская правда".

Отмечается, что контракт продлен на 2,5 года и он будет действовать до 31 декабря.

Напомним, что предыдущий контракт Шевченко заканчивался в конце июня 2020 года.

"Могу заверить, что остаюсь в сборной. У меня с командой осталось незавершенное дело - Евро-2021", - обозначил знаменитый тренер, поясняя причины для своего решения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Минздрав принял решение о возобновлении футбольных матчей, которые были прекращены из-за пандемии коронавируса.

До перерыва футбольного сезона в Украине из-за общенационального карантина в связи с распространением пандемии коронавируса Covid-19 было сыграно 23 тура из 32 всего в сезоне. На первом месте турнирной таблицы расположился донецкий Шахтер, на втором месте — киевское Динамо, а на третьем месте — луганская Заря. Классическое украинские дерби между Шахтером и Динамо пройдет уже в первом матче после карантина.



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