Самые богатые футболисты ЧМ-2026: кто зарабатывает больше всего

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Slava Kot
Авторитетное издание Forbes обнародовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов, принявших участие в Чемпионате мира 2026 года. В список вошли десять звезд мирового футбола, а его лидер зарабатывает вдвое больше, чем второй номер рейтинга.
Forbes назвал самых богатых футболистов ЧМ-2026
Первое место самых высокооплачиваемых футболистов ЧМ-2026 занял Криштиану Роналду. Форвард саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии получает около 300 млн. долларов в год. Его доходы формируются не только по футбольному контракту, но и по рекламным и другим коммерческим соглашениям.
На второй позиции оказался капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Годовой доход нападающего оценивается в 140 млн. долларов. Третьим стал форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе — 95 млн долларов.
В первую десятку также вошли Эрлинг Голанд, Винисиус Жуниор, Мохаммед Салах и другие ведущие футболисты.
Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов ЧМ-2026:
Заметим, что указанные Forbes суммы включают зарплаты по клубным контрактам и доходы от рекламы. Таким образом, рейтинг отражает не только футбольные заработки, но и коммерческую ценность известнейших игроков ЧМ-2026.
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