Самые богатые футболисты ЧМ-2026: кто зарабатывает больше всего

Авторитетное издание Forbes обнародовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов, принявших участие в Чемпионате мира 2026 года. В список вошли десять звезд мирового футбола, а его лидер зарабатывает вдвое больше, чем второй номер рейтинга.

Forbes назвал самых богатых футболистов ЧМ-2026

Первое место самых высокооплачиваемых футболистов ЧМ-2026 занял Криштиану Роналду. Форвард саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии получает около 300 млн. долларов в год. Его доходы формируются не только по футбольному контракту, но и по рекламным и другим коммерческим соглашениям.

На второй позиции оказался капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Годовой доход нападающего оценивается в 140 млн. долларов. Третьим стал форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе — 95 млн долларов.

В первую десятку также вошли Эрлинг Голанд, Винисиус Жуниор, Мохаммед Салах и другие ведущие футболисты.

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов ЧМ-2026:

1. Криштиану Роналду (Португалия) — 300 млн долларов

2. Лионель Месси (Аргентина) — 140 млн долларов

3. Килиан Мбаппе (Франция) — 95 млн долларов

4. Эрлинг Голанд (Норвегия) — 80 млн долларов

5. Винисиус Жуниор (Бразилия) — 60 млн долларов

6. Мохамед Салах (Египет) — 55 млн долларов

7. Садио Мане (Сенегал) — 54 млн долларов

8. Джуд Беллингем (Англия) — 44 млн долларов

9. Ламин Ямаль (Испания) — 43 млн долларов

10. Гарри Кейн (Англия) — 41 млн долларов

Заметим, что указанные Forbes суммы включают зарплаты по клубным контрактам и доходы от рекламы. Таким образом, рейтинг отражает не только футбольные заработки, но и коммерческую ценность известнейших игроков ЧМ-2026.

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