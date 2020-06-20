Шахтер стал 13-кратным чемпионом Украины и обошел Динамо по количеству трофеев

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" впервые опередил киевскую команду "Динамо" по количеству трофеев в истории независимой Украины. И хотя на внутренней арене у вечных противников поровну наград, но у "горняков" еще есть приз Кубка УЕФА. Об этом пишет УНИАН.

Так, сегодня "Шахтер" досрочно стал 13-кратным чемпионом в Украине после победы над "Александрией". Матч в 27-м туре Украинской Премьер-лиги закончился со счетом 3:2, принеся звание чемпиона "Шахтеру" за пять туров до окончания сезона.

Всего на счету "Шахтера" 35 побед: 13 в чемпионате, 13 в Кубке Украины, 8 в Суперкубке, а также один Кубок УЕФА. Тогда как "Динамо" имеет 34 титула - 15 в чемпионате, 11 в Кубке и 8 в Суперкубке.

Добавим, что динамовцы могут снова сравняться с "горняками", если победят в финале Кубка страны. Но математических шансов догнать дончан у столичного клуба уже нет.

Напомним, легенда украинского футбола Андрей Шевченко продлил контракт с нашей сборной.

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