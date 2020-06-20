kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 21.06.2020

BTC/USD

9309.47

ETH/USD

227.95

LTC/USD

43.20

НБУ 21.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Спорт футбол Шахтер стал 13-кратным чемпионом Украины и обошел Динамо по количеству трофеев
commentss НОВОСТИ Все новости

Шахтер стал 13-кратным чемпионом Украины и обошел Динамо по количеству трофеев

В истории независимой Украины у футбольной команды «Шахтер» отныне наибольшее количество побед, поэтому клуб впервые опередил «Динамо»

сегодня, 23:55
Автор:

Таисия Ерохина
Шахтер стал 13-кратным чемпионом Украины и обошел Динамо по количеству трофеев

Донецкий футбольный клуб "Шахтер" впервые опередил киевскую команду "Динамо" по количеству трофеев в истории независимой Украины. И хотя на внутренней арене у вечных противников поровну наград, но у "горняков" еще есть приз Кубка УЕФА. Об этом пишет УНИАН.

Так, сегодня "Шахтер" досрочно стал 13-кратным чемпионом в Украине после победы над "Александрией". Матч в 27-м туре Украинской Премьер-лиги закончился со счетом 3:2, принеся звание чемпиона "Шахтеру" за пять туров до окончания сезона.

Всего на счету "Шахтера" 35 побед: 13 в чемпионате, 13 в Кубке Украины, 8 в Суперкубке, а также один Кубок УЕФА. Тогда как "Динамо" имеет 34 титула - 15 в чемпионате, 11 в Кубке и 8 в Суперкубке.

Добавим, что динамовцы могут снова сравняться с "горняками", если победят в финале Кубка страны. Но математических шансов догнать дончан у столичного клуба уже нет.

Напомним, легенда украинского футбола Андрей Шевченко продлил контракт с нашей сборной.

Ранее портал "Комментарии" писал, что футбольных болельщиков хотят частично вернуть на стадионы.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/sport/football/shahtar-dinamo-doneckiy-klub-obiyshov-kiyan-za-kilkistyu-trofejiv-v-istoriji-ukrajini-novini-futbolu-11044469.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!