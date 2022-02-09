Плохие новости для фанатов "Реала": Бензема может пропустить матч ЛЧ против "ПСЖ"

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Мирослав Гладков
Форвард
сборной Франции и мадридского "Реала" Карим Бензема рискует пропустить первый
матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда должна сыграть с французским "ПСЖ".
Об этом сообщает издание Marca.
Карим Бензема, Фото: из открытых источников
Уточняется,
что Бензема продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра.
Пока неизвестно, когда нападающий сможет вернуться в общую группу.
На данный
момент тренерский штаб королевского клуба во главе с Карло Анчелоти переживает,
что их главный ударный форвард и капитан команды может получить рецидив травмы,
если вернется к тренировкам. Поэтому его возращение не станут форсировать.
В нынешнем сезоне,
34-летний француз алжирского происхождения, провел 28 матчей, в которых смог 24
раза огорчить вратарей соперников. Также он сделал девять результатных передач
на своих партнеров.
Подчеркнем,
что матч между "ПСЖ" и "Реалом" состоится в Париже на стадионе Парк де Пренс во вторник,
15 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Ранее портал
"Комментарии" писал, что стал известен первый финалист клубного
чемпионата мира по футболу. Во вторник, 8 февраля, в 1/2 финала Клубного
чемпионата мира сошлись бразильский "Палмейрас" и египетский "Аль-Ахли".
Уже в первом
тайме, Палмейрас открыл счет на 31-й минуте. Экс-игрок киевского
"Динамо" Дуду сделал передачу вразрез на Рафаэля Вейгу, который
открылся в штрафной и нанес прицельный удар над вратарем в левый нижний угол.
Второй мяч был забит в начале второго тайма. Бывший вингер украинского гранда
Дуду пробил точно в левый угол ворот "Аль-Ахли". Таким образом бразильцы вышли в
финал, где сыграют с "Челси".
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