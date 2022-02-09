logo

BTC/USD

43919.69

ETH/USD

3189.79

LTC/USD

138.88

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

32.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт футбол Плохие новости для фанатов "Реала": Бензема может пропустить матч ЛЧ против "ПСЖ"
commentss НОВОСТИ Все новости

Плохие новости для фанатов "Реала": Бензема может пропустить матч ЛЧ против "ПСЖ"

Бензема продолжает восстанавливаться от травмы

сегодня, 17:30
Автор:

Мирослав Гладков
Поделитесь публикацией:

Форвард сборной Франции и мадридского "Реала" Карим Бензема рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда должна сыграть с французским "ПСЖ". Об этом сообщает издание Marca.

Плохие новости для фанатов "Реала": Бензема может пропустить матч ЛЧ против "ПСЖ"

Карим Бензема, Фото: из открытых источников

Уточняется, что Бензема продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра. Пока неизвестно, когда нападающий сможет вернуться в общую группу.

На данный момент тренерский штаб королевского клуба во главе с Карло Анчелоти переживает, что их главный ударный форвард и капитан команды может получить рецидив травмы, если вернется к тренировкам. Поэтому его возращение не станут форсировать.

В нынешнем сезоне, 34-летний француз алжирского происхождения, провел 28 матчей, в которых смог 24 раза огорчить вратарей соперников. Также он сделал девять результатных передач на своих партнеров.

Подчеркнем, что матч между "ПСЖ" и "Реалом" состоится в Париже на стадионе Парк де Пренс во вторник, 15 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее портал "Комментарии" писал, что стал известен первый финалист клубного чемпионата мира по футболу. Во вторник, 8 февраля, в 1/2 финала Клубного чемпионата мира сошлись бразильский "Палмейрас" и египетский "Аль-Ахли".

Уже в первом тайме, Палмейрас открыл счет на 31-й минуте. Экс-игрок киевского "Динамо" Дуду сделал передачу вразрез на Рафаэля Вейгу, который открылся в штрафной и нанес прицельный удар над вратарем в левый нижний угол. Второй мяч был забит в начале второго тайма. Бывший вингер украинского гранда Дуду пробил точно в левый угол ворот "Аль-Ахли". Таким образом бразильцы вышли в финал, где сыграют с "Челси". 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.marca.com
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!