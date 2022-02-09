Плохие новости для фанатов "Реала": Бензема может пропустить матч ЛЧ против "ПСЖ"

Форвард сборной Франции и мадридского "Реала" Карим Бензема рискует пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда должна сыграть с французским "ПСЖ". Об этом сообщает издание Marca.

Карим Бензема, Фото: из открытых источников

Уточняется, что Бензема продолжает восстанавливаться после травмы задней поверхности бедра. Пока неизвестно, когда нападающий сможет вернуться в общую группу.

На данный момент тренерский штаб королевского клуба во главе с Карло Анчелоти переживает, что их главный ударный форвард и капитан команды может получить рецидив травмы, если вернется к тренировкам. Поэтому его возращение не станут форсировать.

В нынешнем сезоне, 34-летний француз алжирского происхождения, провел 28 матчей, в которых смог 24 раза огорчить вратарей соперников. Также он сделал девять результатных передач на своих партнеров.

Подчеркнем, что матч между "ПСЖ" и "Реалом" состоится в Париже на стадионе Парк де Пренс во вторник, 15 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее портал "Комментарии" писал, что стал известен первый финалист клубного чемпионата мира по футболу. Во вторник, 8 февраля, в 1/2 финала Клубного чемпионата мира сошлись бразильский "Палмейрас" и египетский "Аль-Ахли".

Уже в первом тайме, Палмейрас открыл счет на 31-й минуте. Экс-игрок киевского "Динамо" Дуду сделал передачу вразрез на Рафаэля Вейгу, который открылся в штрафной и нанес прицельный удар над вратарем в левый нижний угол. Второй мяч был забит в начале второго тайма. Бывший вингер украинского гранда Дуду пробил точно в левый угол ворот "Аль-Ахли". Таким образом бразильцы вышли в финал, где сыграют с "Челси".

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