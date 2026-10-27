Он шел к этому всю жизнь: кто стал обладателем Золотого мяча-2026

Форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн стал обладателем "Золотого мяча". Для 33-летнего нападающего эта победа стала первой в карьере, а для английского футбола – историческим событием: предыдущим представителем страны, получившим награду, был Майкл Оуэн в 2001 году.

Гарри Кейн. Фото: из открытых источников

Решающим фактором стал выдающийся сезон Кейна. По приведенной статистике, форвард забил 73 гола в 65 матчах за клуб и национальную команду, а также записал на свой счет восемь результативных передач.

Наиболее впечатляющие показатели англичанин продемонстрировал в составе "Баварии". За мюнхенский клуб он отличился 61 раз: 36 голов пришлись на чемпионат Германии, 14 – на Лигу чемпионов, 10 – на Кубок Германии и еще один – на Суперкубок страны.

Вместе с командой Кейн выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии. Кроме того, нападающий в третий раз подряд стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, получил европейскую "Золотую бутсу" как самый результативный голеадор национальных чемпионатов континента и завоевал Трофей Герда Мюллера.

Успехи на клубном уровне дополнили выступления за сборную Англии. В течение сезона Кейн забил за национальную команду 12 мячей, включая шесть голов на чемпионате мира. По предоставленным данным, англичане завершили турнир на третьем месте.

Получение "Золотого мяча" стало для форварда признанием сезона, в котором результативность сочеталась с командными трофеями и индивидуальными достижениями. При этом Кейн пополнил список английских футболистов, сумевших выиграть одну из самых престижных наград мирового футбола.

Для нападающего эта победа также стала новым этапом карьеры после нескольких сезонов, в течение которых он регулярно демонстрировал высокую результативность и боролся за крупнейшие индивидуальные призы.

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