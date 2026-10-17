На войне с Россией погиб бывший футболист сборной Украины, Динамо и Днепра

Бывший футболист украинских клубов "Динамо" Киев и "Днепр", а также сборной Украины Роман Максимюк погиб, защищая страну от российской агрессии. О его смерти сообщила супруга Вера Максимюк в Facebook. Гибель военнослужащего подтвердили результаты ДНК-экспертизы.

Роман Максимюк. Фото: из открытых источников

Роман Максимюк пропал без вести 30 января 2025 года во время выполнения боевого задания на Покровском направлении. После исчезновения семья начала предусмотренную процедуру установления его местонахождения. Супруга подала заявление, а дочь Дарья сдала биологические образцы для проведения генетической экспертизы.

Результаты исследования поступили накануне и подтвердили гибель бывшего футболиста. До этого момента близкие продолжали ждать окончательного ответа о судьбе Романа.

После начала полномасштабного российского вторжения Максимюк присоединился к помощи украинским военным. Он участвовал в благотворительных футбольных турнирах ветеранов, во время которых собирали средства на приобретение автомобилей для подразделений Сил обороны.

Осенью 2022 года бывший спортсмен вступил в ряды украинских защитников. Он служил в мобильной огневой группе, которая занималась уничтожением воздушных целей противника.

Сначала подразделение Максимюка защищало Луцк от российских воздушных атак. Этот город стал для него родным. Позже военнослужащего перевели на Харьковское направление, а затем он оказался на Покровском участке фронта, где пропал во время выполнения задания.

Максимюк был известен украинским болельщикам благодаря выступлениям за ведущие отечественные клубы и национальную сборную. После завершения футбольной карьеры он продолжил помогать стране, а с осени 2022 года непосредственно участвовал в ее обороне.

Для семьи известие о гибели стало окончательным подтверждением трагедии, которая оставалась неизвестной на протяжении многих месяцев. История бывшего футболиста – еще одно напоминание о цене российской войны, которую платят не только военные, но и их близкие.

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