Криштиану Роналду не забивает уже на протяжении пяти матчей: такого не было 12 лет

В двадцать четвертом туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде встречался с одним из аутсайдеров чемпионата – "Бернли". Криштиану Роналду вышел на поле во втором тайме, но не смог отличится в воротах команды хозяев. Таким образом он довел свою безголевую серию до пяти матчей. Такого не случалось последние 12 лет, об этом сообщает Sky Sports.

Криштиану Роналду, Фото: фото из открытых источников

Такое событие явно опечалило португальца, который последний раз переживал столь долгую безголевую засуху в 2010 году. Тогда он только начинал свой долгий и успешный путь в мадридском "Реале".

Отметим, что помимо Роналду в воротах Бернли во втором тайме не смог отличится и ни один другой игрок "Манчестер Юнайтед". Матч завершился боевой ничьей 1-1. Такой результат подвинул команду Рангника на 6 место в таблице.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду автомобиль в честь его дня рождения. В субботу, 5 февраля, футболисту исполнилось 37 лет, и его жена вручила ему ключи от нового Cadillac Escalad, стоимость которого начинается от 200 тысяч долларов.

Оценить подарок вышли всей семьей: Криштиану осмотрел машину и сел за руль, а дети разместились на задних сиденьях. Сама Джорджина появилась на видео в белой футболке и розовых спортивных брюках, которые не скрывают подросший живот.

Также портал "Комментарии" напоминает, что в резкой оценке своей команды Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" сказал, что у его товарищей по команде есть проблема с ментальностью, которую нужно исправить, если они хотят улучшить свою игру, и что он вернулся в Великобританию не для того, чтобы финишировать шестым в лиге.

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