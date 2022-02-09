Криштиану Роналду не забивает уже на протяжении пяти матчей: такого не было 12 лет

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Мирослав Гладков
В двадцать
четвертом туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде встречался с одним из аутсайдеров
чемпионата – "Бернли". Криштиану Роналду вышел на поле во втором тайме, но не смог отличится в воротах команды хозяев. Таким образом он довел свою безголевую
серию до пяти матчей. Такого не случалось последние 12 лет, об этом сообщает Sky
Sports.
Криштиану Роналду, Фото: фото из открытых источников
Такое
событие явно опечалило португальца, который последний раз переживал столь
долгую безголевую засуху в 2010 году. Тогда он только начинал свой долгий и
успешный путь в мадридском "Реале".
Отметим, что
помимо Роналду в воротах Бернли во втором тайме не смог отличится и ни один
другой игрок "Манчестер Юнайтед". Матч завершился боевой ничьей 1-1. Такой результат подвинул команду Рангника на 6
место в таблице.
Ранее портал
"Комментарии" писал, что Джорджина Родригес подарила Криштиану
Роналду автомобиль в честь его дня рождения. В субботу, 5 февраля, футболисту
исполнилось 37 лет, и его жена вручила ему ключи от нового Cadillac Escalad,
стоимость которого начинается от 200 тысяч долларов.
Оценить
подарок вышли всей семьей: Криштиану осмотрел машину и сел за руль, а дети
разместились на задних сиденьях. Сама Джорджина появилась на видео в белой
футболке и розовых спортивных брюках, которые не скрывают подросший живот.
Также портал
"Комментарии" напоминает, что в резкой оценке своей команды Криштиану
Роналду из "Манчестер Юнайтед" сказал, что у его товарищей по команде
есть проблема с ментальностью, которую нужно исправить, если они хотят улучшить
свою игру, и что он вернулся в Великобританию не для того, чтобы финишировать шестым в лиге.
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