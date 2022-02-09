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Криштиану Роналду не забивает уже на протяжении пяти матчей: такого не было 12 лет

Роналдо продолжает не забивать за МЮ

сегодня, 18:52
Автор:

Мирослав Гладков
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В двадцать четвертом туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде встречался с одним из аутсайдеров чемпионата – "Бернли". Криштиану Роналду вышел на поле во втором тайме, но не смог отличится в воротах команды хозяев. Таким образом он довел свою безголевую серию до пяти матчей. Такого не случалось последние 12 лет, об этом сообщает Sky Sports.

Криштиану Роналду не забивает уже на протяжении пяти матчей: такого не было 12 лет

Криштиану Роналду, Фото: фото из открытых источников

Такое событие явно опечалило португальца, который последний раз переживал столь долгую безголевую засуху в 2010 году. Тогда он только начинал свой долгий и успешный путь в мадридском "Реале".

Отметим, что помимо Роналду в воротах Бернли во втором тайме не смог отличится и ни один другой игрок "Манчестер Юнайтед". Матч завершился боевой ничьей 1-1.  Такой результат подвинул команду Рангника на 6 место в таблице.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду автомобиль в честь его дня рождения. В субботу, 5 февраля, футболисту исполнилось 37 лет, и его жена вручила ему ключи от нового Cadillac Escalad, стоимость которого начинается от 200 тысяч долларов.

Оценить подарок вышли всей семьей: Криштиану осмотрел машину и сел за руль, а дети разместились на задних сиденьях. Сама Джорджина появилась на видео в белой футболке и розовых спортивных брюках, которые не скрывают подросший живот.

Также портал "Комментарии" напоминает, что в резкой оценке своей команды Криштиану Роналду из "Манчестер Юнайтед" сказал, что у его товарищей по команде есть проблема с ментальностью, которую нужно исправить, если они хотят улучшить свою игру, и что он вернулся в Великобританию не для того, чтобы финишировать шестым в лиге.


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Источник: https://www.skysports.com
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