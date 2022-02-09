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Кравец расторг контракт с «Коньяспором» и скоро перейдет в новый клуб

Бывший форвард сборной Украины Артем Кравец будет искать новую команду

сегодня, 17:08
Автор:

Мирослав Гладков
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Украинский центральный нападающий Артем Кравец официально покинул турецкий футбольный клуб "Коньяспор". Об этом сообщает пресс-служба турецкой команды.

Кравец расторг контракт с «Коньяспором» и скоро перейдет в новый клуб

Артем Кравец, Фото: ФК "Коньяспор"

Уточняется, что стороны решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Украинский форвард в этом сезоне потерял место в стартовом составе и его результативность ожидаемо упала. Тренер "Коньяспора" не рассчитывал на футболиста. 

В данную команду Кравец перешел в сентябре 2020 года. До этого он выступал за киевское "Динамо". За турецкий клуб 32-летний игрок провел 31 поединок и отличился в воротах соперников 9 раз.

Сообщается, что в услугах экс-нападающего сборной Украины заинтересован "Каджаелиспор". Этот коллектив выступает в Первой лиге Турции. Переговоры между игроком и его новым потенциальным клубом уже начались. 

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что нападающий сборной Великобритании "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд, обвиняемый в насилии в отношении своей любимой, отстранен от работы с коллективом команды. Кроме этого, стало известно, что его уже арестовала полиция. В "Манчестер Юнайтед" приняли решение отстранить этого игрока от участия в тренировках и играх пока не будут выяснены все обстоятельства.

Также портал "Комментарии" напоминает, что 36-летний нападающий "Миная" Евгений Селезнев после завершения карьеры профессионального футболиста решил продолжить карьеру в другом виде спорта. Спортсмен заявил, что хочет активно заняться любительским боксом, после того как оставит карьеру профессионального футболиста.





 

 

 


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Источник: https://www.konyaspor.org.tr
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