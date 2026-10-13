Искусственный интеллект дал прогноз на матч "Шахтер" – АЭК в ЛЧ и назвал точный счет

14 октября донецкий "Шахтер" сыграет против греческого АЭК в рамках второго тура Лиги чемпионов. Искусственный интеллект оценил шансы команд и предложил два варианта развития событий: от ничейного результата до минимальной победы украинского клуба.

Фото: ФК Шахтер (Донецьк)

Портал "Комментарии" спросил две модели ИИ по счету в матче "Шахтер" – АЭК"

Прогноз на матч "Шахтер" – АЭК от ChatGPT

Донецкий "Шахтер" встретится с греческим АЭК во втором туре Лиги чемпионов. "Горняки" демонстрируют хорошую форму, но соперник также уверенно начал еврокубковый сезон. Ожидается напряженный поединок с шансами на голы с обеих сторон. Мой прогноз – ничья 1:1. Команды поделят очки, а судьбу матча решат реализация моментов и надежность обороны.

Прогноз на матч "Шахтер" – АЭК от Gemini

Победа "Шахтер" – АЭК счетом 2:1. Номинально домашний матч в Лондоне на Стэмфорд Бридж дает горнякам качественную нейтральную арену и поддержку в Европе. По креативу в атаке и Еврокубковому опыту дончане преобладают АЕК, однако греческий клуб стабильно создает моменты и делает прессинг. Ожидаем насыщенную игру с голами от обеих команд и минимальную победу украинского клуба на классе.

Кто победит в матче

Два прогноза ИИ расходятся: первый предсказывает ничью 1:1, а второй — победу "Шахтера" со счетом 2:1. Оба сценария допускают голы от обеих команд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект спрогнозировал результат матча ПСВ – Шахтер в первом туре общего этапа ЛЧ.

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