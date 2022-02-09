Хаким Зиеш больше не сыграет за сборную Марокко: в чем причина

Полузащитник лондонского "Челси" Хаким Зиеш официально принял решение завершить свои выступления за сборную Марокко. Об этом сообщает официальный сайт "аристократов".

Хаким Зиеш, Фото: AFP

Уточняется, что Зиеш принял такое решение из-за конфликта с тренером национальной команды, который не включил полузащитника в заявку на Кубок Африки. К слову команда Марокко провалило этот турнир, а победила на нем сборная Сенегала.

Футболист заявил, что теперь полностью сосредоточиться на игре за свой клуб "Челси", туда он ранее перешел с "Аякса".

"Я не вернусь в национальную команду. Это мое окончательное решение. Мне понятно, как там все происходит. Сейчас я сосредоточен на том, что я сейчас делаю в клубе", – заявил 28-летний хавбек.

Подчеркнем, что в составе африканской сборной Зиеш сыграл 40 матчей, в которых отличился 17 раз. Также Хаким вместе с командой выступал на Чемпионате мира 2018 года.

Ранее портал "Комментарии" писал, что атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик вошел в список топ-игроков европейского масштаба, до 21 года. По версии сайта uefa.com, он является одним из перспективнейших игроков нового поколения континента.

Также портал "Комментарии" напоминает, что во время клубного чемпионата мира в Абу-Даби в матче английского "Челси", помимо обычных арбитров, будут судить "роботизированные". Под "роботами" подразумевается интеллектуальная система, отслеживающая игроков по полю.

Суть интеллектуальной машины состоит в том, что основу системы составят специальные камеры, которые установят на крыше стадиона. Отслеживая игроков по 29 контрольным точкам, она создаёт их цифровых двойников и существенно ускоряет принятие решения о том, находился ли игрок в офсайде или нет. Технология практически мгновенно будет сообщать арбитрам, находился ли игрок в положении "вне игры" или нет, и сразу передаст всю необходимую информацию рефери на поле.

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