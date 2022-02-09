Хаким Зиеш больше не сыграет за сборную Марокко: в чем причина

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Мирослав Гладков
Полузащитник
лондонского "Челси" Хаким Зиеш официально принял решение завершить свои выступления
за сборную Марокко. Об этом сообщает официальный сайт "аристократов".
Хаким Зиеш, Фото: AFP
Уточняется,
что Зиеш принял такое решение из-за конфликта с тренером национальной команды,
который не включил полузащитника в заявку на Кубок Африки. К слову команда Марокко
провалило этот турнир, а победила на нем сборная Сенегала.
Футболист
заявил, что теперь полностью сосредоточиться на игре за свой клуб "Челси", туда
он ранее перешел с "Аякса".
Подчеркнем,
что в составе африканской сборной Зиеш сыграл 40 матчей, в которых отличился 17
раз. Также Хаким вместе с командой выступал на Чемпионате мира 2018 года.
Ранее портал
"Комментарии" писал, что атакующий полузащитник донецкого
"Шахтера" Михаил Мудрик вошел в список топ-игроков европейского
масштаба, до 21 года. По версии сайта uefa.com, он является одним из
перспективнейших игроков нового поколения континента.
Также портал
"Комментарии" напоминает, что во время клубного чемпионата мира в
Абу-Даби в матче английского "Челси", помимо обычных арбитров, будут судить "роботизированные". Под "роботами" подразумевается интеллектуальная
система, отслеживающая игроков по полю.
Суть интеллектуальной
машины состоит в том, что основу системы составят специальные камеры, которые
установят на крыше стадиона. Отслеживая игроков по 29 контрольным точкам, она
создаёт их цифровых двойников и существенно ускоряет принятие решения о том, находился ли игрок в офсайде или нет. Технология практически мгновенно
будет сообщать арбитрам, находился ли игрок в положении "вне игры"
или нет, и сразу передаст всю необходимую информацию рефери на поле.
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