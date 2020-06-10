Футбольных болельщиков хотят частично вернуть на стадионы

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о подготовке частичного возвращения болельщиков на стадионы во время матчей Украинской Премьер-лиги. Об этом Андрей Павелко написал на своей странице в

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Представители Украинской ассоциации футбола предлагают заполнить стадионы на 10-25% от их максимальной вместительности. По словам Павелко, опыт некоторых европейских стран показал, что регионы со смягчением карантинных ограничений могут вернуть футбольных болельщиков на стадионы. Президент УАФ подчеркнул, что ассоциация отправила соответствующее предложение министру здравоохранения и главному санитарному врачу Украины.

Например, в Венгрии и Чехии ввели частичный допуск болельщиков на трибуны. На прошлой неделе финал Кубка Венгрии на стадионе посмотрели 10 тысяч болельщиков, хотя всего стадион "Пушкаш Арена" может вместить до 67 тысяч зрителей. В Чехии матчи пока посещают не более 200 болельщиков.

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