ФК "Шахтер" собрал более трех миллионов гривен для армии и пострадавших детей

Футболистам удалось собрать во время благотворительного матча 3,2 миллиона гривен. Ранее клуб, бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова перечислили для помощи украинцам и ВСУ 1,4 миллиарда гривен. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.



Благотворительный матч в Греции, фото ФК Шахтер

Три миллиона – это средства от продажи билетов на благотворительный матч "Олимпиакос" – "Шахтер". Такую сумму руководство клуба направит на закупку средств защиты и медикаментов для ВСУ, для финансирования волонтерских организаций, а потребности медиков и поддержки пострадавших от войны детей. Игра с Олимпиакосом проходила в рамках Shakhtar Global Tour for Peace. Уже 14 апреля украинцы сыграют с "Лехией" (Гданьск).

На благотворительном матче у футболистов были на футболках надписи STOP WAR. Игроки "Шахтера" надели футболки с названиями городов-героев.

Первый гол забили игроки "Олимпиакоса", автор гола Тикиньо Соарес. Несмотря на успешные атаки шахтеров, матч на стадионе "Георгий Караискакис" завершился победой греков со счетом – 1:0.

Из спортивных новостей — украинские футболисты помогают из-за границы своей Родине. Так, Роман Зозуля приобрел и передал две кареты скорой помощи, приобщившись к инициативе украинской диаспоры в Мадриде и благотворительной организации "Цепочка добра" (Cadena de Bondad). Пока он играет в составе испанской команды "Фуэнлабрады". Ранее он передавал 100 касок и бронежилетов для ВСУ. Кареты "скорой" предназначены для "азовцев" и Николаева.

"Первая скорая – для наших Героев из "Азова", вторая – следует Героям в Николаев. Ибо для них любовь – это защищать Украину и очищать родную землю от грязных сапог рашистских оккупантов. Любовь – это наша несгибаемая вера в свободную, независимую Украину и невероятно крутых ее детей. Я благодарю каждого, кто приближает нашу победу. Она близко. Потому что каждый делает свое дело с любовью", – написал Роман Зозуля в Facebook.

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