Болельщики "Шахтера" смогут посмотреть матч с "Зарей" на стадионе

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Владимир Лавский
Болельщики донецкого "Шахтера" смогут со стадиона наблюдать за матчем 27 тура чемпионата Украины по футболу против "Зари". Об этом сообщает инстаграм "горняков".
Клуб подготовил уникальную акцию для своих фанатов. Каждый желающий сможет виртуально посетить стадион и поддержать команду в режиме реального времени. Для этого на арене стадиона установят дополнительные экраны, и после регистрации в специальном чате болельщик получит доступ к Zoom-конференции.
Отметим, что после матча состоится церемония награждения "Шахтёра" золотыми медалями за победу в Украинской Премьер-лиге. Зарегистрированные фанаты в режиме реального времени также смогут поздравить своих любимчиков с чемпионством.
Напомним, матч "Шахтер" - "Заря" состоится в Киеве, на "НСК Олимпийский". Начало игры - в 19.30. Напомним, донецкий клуб выступает в столице Украины с первых туров после рестарта чемпионата.Посмотреть эту публикацию в Instagram
ФК "Шахтар" і @parimatch.ukraine дарують уболівальникам унікальну нагоду привітати чемпіонів на матчі із "Зорею" 27 червня. ⠀ Переходьте за посиланням у сторіс або в описі профілю та реєструйтеся. Чекаємо на вас о 19:00! ⠀ ФК "Шахтер" и @parimatch.ukraine дарят болельщикам уникальную возможность поздравить чемпионов на матче с "Зарей" 27 июня. ⠀ Переходите по ссылке в сторис или описании профиля и регистрируйтесь. Ждем вас в 19:00! ⠀ FC Shakhtar and @parimatch.ukraine give fans a unique opportunity to congratulate the Champions at the match against Zorya on June 27. ⠀ Follow the link in the stories or in the profile and register. We look forward to getting in touch with you at 19:00! ⠀ #ШахтерЧемпион #ShakhtarChampions #ШахтарЧемпіон #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkov #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #Львів #Lviv #Львов #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague #Чемпионы
Ранее "Комментарии" сообщали, что "Шахтер" стал 13-кратным чемпионом Украины, обогнав по количеству титулов киевское "Динамо".
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