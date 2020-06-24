Болельщики "Шахтера" смогут посмотреть матч с "Зарей" на стадионе

Болельщики донецкого "Шахтера" смогут со стадиона наблюдать за матчем 27 тура чемпионата Украины по футболу против "Зари". Об этом сообщает инстаграм "горняков".

Клуб подготовил уникальную акцию для своих фанатов. Каждый желающий сможет виртуально посетить стадион и поддержать команду в режиме реального времени. Для этого на арене стадиона установят дополнительные экраны, и после регистрации в специальном чате болельщик получит доступ к Zoom-конференции.

Отметим, что после матча состоится церемония награждения "Шахтёра" золотыми медалями за победу в Украинской Премьер-лиге. Зарегистрированные фанаты в режиме реального времени также смогут поздравить своих любимчиков с чемпионством.





Напомним, матч "Шахтер" - "Заря" состоится в Киеве, на "НСК Олимпийский". Начало игры - в 19.30. Напомним, донецкий клуб выступает в столице Украины с первых туров после рестарта чемпионата.

Ранее "Комментарии" сообщали, что "Шахтер" стал 13-кратным чемпионом Украины, обогнав по количеству титулов киевское "Динамо".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!