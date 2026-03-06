logo

Усика разгромили из-за новой деятельности: детали громкого скандала
Усика разгромили из-за новой деятельности: детали громкого скандала

Усик готовится к поединку с «Королем кикбоксинга» Рико Верховеном, который состоится в Египте у пирамид

6 марта 2026, 11:15
Клименко Елена

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF, Александр Усик (24-0, 15 КО), впервые попробует себя в роли промоутера. Однако уже на старте его проекта возник скандал из-за высоких цен на билеты на первое боксерское шоу в Киеве.

Усика разгромили из-за новой деятельности: детали громкого скандала

По сообщениям фанатов стоимость билета на вечер профессионального бокса "Rising Stars", организованного промоутерской компанией USYK-17, стартует от 25 000 грн. Это вызвало волну критики и возмущения в соцсетях, ведь поклонники ожидали более демократические цены, несмотря на благотворительную составляющую мероприятия.

Событие состоится 21 марта в столичном Equides Club. Зрители смогут наблюдать за рейтинговым боем Даниэля Лапина, обладателя титулов WBO International, WBA Intercontinental и IBF Intercontinental, а также за профессиональным дебютом олимпийского чемпиона Александра Хижняка. Все средства от продажи билетов будут переданы на благотворительность через Usyk Foundation, однако это не снизило волны критики относительно высоких цен.

В настоящее время Усик активно готовится к своему следующему поединку – бою против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Поединок пройдет в Египте недалеко от пирамид, и украинский боксер является безоговорочным фаворитом встречи. Однако существует риск, что во время этого боя Усик может потерять свой чемпионский пояс.

Первый опыт Александра в роли промоутера уже стал поводом к спорам: высокие цены на билеты, ожидания фанатов и благотворительная составляющая шоу формируют неоднозначную реакцию публики. Однако для украинского чемпиона это новый вызов и шанс показать себя не только в ринге, но и в качестве организатора профессионального бокса.

Портал "Комментарии" уже писал , что легендарный украинский боксер Александр Усик рассматривает возможность радикального изменения деятельности после того, как решит покинуть профессиональный спорт. В интервью блогеру Андрею Беднякову он поделился планами, выходящими далеко за пределы боксерского ринга.



