Неожиданный момент: Усик после боя с Верхувеном поцеловал мужчину в губы (ВИДЕО)

После драматической победы Александра Усика над Рико Верхувеном в сеть попало не только само сражение, но и эмоциональное празднование украинского чемпиона сразу после финального гонга. На кадрах видно, как украинский боксер поцеловал мужчину в ринге.

Поединок Усика против Верхувена завершился техническим нокаутом за секунду до конца предпоследнего раунда. Усик сумел переломить сложный для себя ход боя и отправил нидерландца в нокдаун мощным правым аперкотом. После серии ударов в углу ринга рефери остановил поединок.

На видео видно, как сразу после завершения боя Усик опустился на колени, поднял руки вверх и перекрестился. Впоследствии на ринг выбежали члены его команды, чтобы поздравить чемпиона с 25 победой в профессиональной карьере.

Кадры зафиксировали, как Усик подходит к, вероятно, одному из представителей своей команды и целует его в губы. После этого двое мужчин обнимаются. Видео с неожиданным моментом можно просмотреть ниже, где поцелуй происходит на 25 секунде.

Бой с Верхувеном стал одним из сложнейших в карьере украинца. Нидерландский кикбоксер, несмотря на минимальный опыт профессионального бокса, сумел навязать Усику жесткий темп и долгое время выглядел конкурентно. Кроме того, некоторые судьи фиксировали превосходство Верхувена к моменту досрочной остановки бои.

Верхувен боролся только за пояс WBC, а Усик рисковал потерять свои титулы WBA и IBF, которые были бы объявлены вакантными, если бы украинский боксер потерпел поражение.

